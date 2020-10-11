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الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تحدد سعرا مقترحا للنفط لمسودة ميزانية 2021


قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط حوالي 45 دولارا في الربع الأول من 2021، حسبما أوردته صحيفة الصباح الرسمية اليوم الأحد.

نسبت الصحيفة إلى الوزير قوله إن العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل. وفقا لـ "رويترز".

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.

وودع موظفو العراق شهر سبتمبر/ أيلول، دون أن يتقاضوا مرتباتهم الشهرية، بعد إخفاق الحكومة الاتحادية في الوفاء بالتزامها بسبب الأزمة المالية الحادة التي تواجهها نتيجة تراجع أسعار النفط، وخفض صادرات النفط العراقية تلبية لمتطلبات اتفاق "أوبك" بلس.

وقال وزير المالية علي علاوي إن "صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض الذي يلبي احتياجات الدولة المالية، ويعالج عجز الموازنة".

كان البرلمان العراقي قد صوت في يونيو/ حزيران على قانون للاقتراض الداخلي والخارجي، وتمكنت وزارة المالية في ضوئه من اقتراض نحو 15 تريليون دينار عراقي لتغطية نفقات 3 أشهر، لكن وزارة المالية تقول إن هذا غير كاف وطالبت بقانون جديد لتغطية الأشهر المقبلة.

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