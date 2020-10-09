الصفحة الاقتصادية

"أوبك" تتوقع أفول شمس النفط في الدول المتقدمة


توقع تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" حدوث انخفاض كبير في استهلاك النفط في الاقتصادات المتقدمة.

ولفت الخبراء في هذا التقرير عن توقعات سوق النفط العالمي إلى أنه في الفترة بين عامي 2022-2025، من المفترض أن تصل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أولا إلى الذروة في استهلاك النفط في المنطقة عند 47 مليون برميل يوميا.

ورصد التقرير مع ذلك أنه بحلول عام 2045، ستواجه هذه الدول انخفاضا على مدى طويل في استهلاك هذا المورد إلى 35 مليون برميل يوميا.

ووفقا للخبراء سيزداد استهلاك النفط بالمقابل في البلدان النامية، بسبب النمو السكاني، وربما التنمية الاقتصادية الأكثر ديناميكية، وزيادة الطبقة الوسطى.

وبالتالي يتوقع هؤلاء زيادة في الطلب على النفط تصل إلى 74.3 مليون برميل يوميا لهذه البلدان بحلول عام 2045، كما ستصبح الهند أكبر مستورد لموارد الطاقة.

وفي ذات الوقت، تتوقع "أوبك" بشكل عام زيادة في استهلاك النفط من 99.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من عام 2019 إلى 109.3 مليون برميل يوميا في عام 2040.

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