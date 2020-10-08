الصفحة الاقتصادية

هل سينهي بايدن الحروب التجارية للولايات المتحدة؟!


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

إذا أصبح المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل، فلن يكون إصلاح العلاقات التجارية الأميركية من أولوياته، ذلك أنه صرح بوضوح بأنه لن ينخرط في أي اتفاقيات تجارية جديدة حتى يزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة.

في تقريره الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية، قال الكاتب إدوارد ألدن إنه لا يجدر بنا -بناء على ذلك- توقع انضمام الولايات المتحدة بقيادة بايدن إلى اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي في آسيا، أو استئناف المحادثات حول اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، أو متابعة الصفقات التجارية مع أي طرف من العالم قريبا.

لكن بالنسبة لبقية العالم، فإن 4 أعوام من التعريفات الجمركية والعقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب، تجعل تحسين العلاقات التجارية أولوية، ومن شأن مهارة بايدن في التعامل مع هذه الوضعية أن تثبت ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستعيد قدرا من سلطتها المتضررة على النظام الاقتصادي الدولي، أم أنها ستقف مكتوفة اليدين في حين يندفع العالم نحو حروب تجارية.

من منظور أميركي، يعد بايدن محقا بشأن أولوياته حيث إن غياب الاستثمار في إعادة تدريب القوى العاملة ودعم التعليم والهياكل الأساسية الحساسة، إلى جانب قانون ضريبي يفضل الاستغناء عن العمال، يفسر سبب تدهور التجارة في الولايات المتحدة.

وأشار الكاتب إلى أن استياء الشعب من المشاكل التجارية التي انجرت عن أجندة الرئيس السابق باراك أوباما الرامية لتوسيع التجارة، خاصة مع آسيا، والتي أثرت في الوظائف بقطاع التصنيع، ساعدت ترامب على الفوز بانتخابات 2016.

وهذا العام، يصمم الديمقراطيون على عدم ارتكاب الخطأ ذاته، إذ تنص رؤية بايدن التي جاءت تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل" بوضوح على أن "الهدف من كل قرار يخص التجارة يجب أن يكون دعم الطبقة الوسطى الأميركية، وخلق الوظائف ورفع الأجور، والنهوض بالمجتمعات المحلية".

·        انتظار

لكن العالم لن يتمكن من الانتظار للأشهر أو الأعوام التي ستستغرقها الإدارة الجديدة لتطبيق سياساتها المحلية، وأعواما إضافية حتى تظهر آثار هذه السياسات. فبعد 4 أعوام من عهدة ترامب، بدأ نظام التجارة الدولي بالانهيار، ولا يمكن لإدارة بايدن أن تطلب من بقية دول العالم أن تقف مكتوفة الأيدي، فيما تهتم الولايات المتحدة بإعادة وضعها الاقتصادي والاجتماعي لما كان عليه سابقا.

لذلك، يرجح الكاتب أن خطط بايدن ستجعل النزاعات التجارية أسوأ، على الأقل على المدى القصير، ويرجع ذلك إلى أن خطته الاقتصادية تتضمن معاملة تفضيلية للسلع أميركية الصنع، وقائمة طويلة من الإعانات للصناعات المحلية، إلى جانب تقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الأجنبية.

هذه بالضبط الممارسات الحمائية التي سعت الاتفاقيات التجارية السابقة لاحتوائها، لأنها تعزل الأسواق المحلية عن المنافسة الأجنبية، ولأن الحكومات والشركات تسيء استخدامها على نطاق واسع، وغالبا ما تؤدي إلى اتخاذ البلدان الأخرى إجراءات انتقامية.

فعلى سبيل المثال، يريد بايدن تفعيل خطة "اشترِ المنتجات الأميركية" التي تركز على البنية التحتية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة أميركية الصنع، بميزانية 400 مليار دولار. ولكن من شأن هذه الخطة أن تستبعد العديد من الموردين الأوروبيين والآسيويين ذوي القدرة التنافسية العالية. كما كان بايدن واضحا عند تعهده بأن الحكومة "لن تشتري أي شيء غير مصنوع في أميركا".

ومع أن ترامب كان يأمل في استغلال الحملة الانتخابية لتصوير بايدن على أنه متساهل مع الصين، لكن رد بايدن كان معاكسا حيث انتقد الصين لـ"هجومها على الإبداع الأميركي"، من خلال سرقة الملكية الفكرية والهجمات الإلكترونية والإعانات غير العادلة.

وإلى جانب الدعوة إلى فرض تدابير أكثر صرامة على التجارة، كشف الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن خطة إنفاق بقيمة 350 مليار دولار الشهر الماضي، "لمواجهة التهديد الواضح الذي تشكله الصين على ازدهار الولايات المتحدة الاقتصادي وأمنها القومي".

·        أميركا أولا

تمثل هذه المقترحات النسخة الخاصة بالديمقراطيين لسياسة "أميركا أولا"، التي تزاوج بين موقف ترامب المتشدد بشأن الصين، وقائمة رغبات ديمقراطية طويلة الأمد من البرامج الاقتصادية المحلية.

من المرجح أن يتحلى الأوروبيون والكنديون والأستراليون وغيرهم من الحلفاء بالصبر، لتجنب الاضطرار إلى الاختيار بين التجارة مع الصين أو الولايات المتحدة، خاصة في ظل ضآلة جهود الصين لكسب حلفاء جدد.

وعلى العكس من ذلك، انخرطت بكين فيما أسماه الصحفي جميل أندرليني من صحيفة "فاينانشيال تايمز" (Financial Times) بـ"دبلوماسية العقاب"، حيث تستخدم الصين الأسلحة الاقتصادية لتخويف الدول التي تجرؤ على انتقاد سياسة حكومة شي جين بينغ مع حقوق الإنسان أو هونغ كونغ أو فيروس كورونا. وستكون البلدان التي تتلقى مثل هذه المعاملة أكثر من سعيدة باحتضان الولايات المتحدة مجددا، حتى لو لم تحقق كل رغباتها التجارية.

وحتى يظل الحلفاء والشركاء التجاريون سعداء، فإن بعض التلميحات التي تعبر عن حسن النية من بايدن قد تكون كافية، فيجب أن يعمل بايدن على الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتنشيطها. وفي حين أن إدارة أوباما قد شاركت إدارة ترامب في مخاوفها بشأن عجز منظمة التجارة العالمية عن تقييد الصين وتجاوزها من قبل هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة، فإن إدارة بايدن ينبغي أن تلزم نفسها بإنقاذ المؤسسة من خلال الإصلاح الجاد بدلا من تدميرها.

كما يتعين على الإدارة الجديدة أن تتخلى عن الحروب الجمركية مع الحلفاء. في حالة أوروبا، لا يعني ذلك رفع التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم فحسب، بل التفاوض أيضا على إنهاء النزاع طويل الأمد حول الدعم الموجه لشركات صناعة الطائرات "إيرباص" (Airbus) و"بوينغ" (Boeing)، الذي من المقرر أن يتصاعد مرة أخرى بعد تصريح منظمة التجارة العالمية الأخير بمبلغ 4 مليارات دولار من التعريفات الأوروبية على البضائع الأميركية.

وقال الكاتب إن بايدن سيكون مجبرا على البحث عن الفرصة المناسبة، من خلال الاعتراف بالالتزامات الدولية وأهمية القيادة الاقتصادية لقوة الولايات المتحدة والاستقرار العالمي. وبما أن فشل الديمقراطيين في عام 2016 بإيجاد أرضية مشتركة في التجارة، قد ترك المجال مفتوحا على مصراعيه أمام ترامب، فإنه يجب على بايدن اغتنام الفرصة لإيجادها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سينهي بايدن الحروب التجارية للولايات المتحدة؟!
خبير اقتصادي: 61 مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية
الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير
محافظ البنك المركزي ووزير المالية يبحثان تداعيات الأزمة المالية
المالية النيابية: عجز ما تبقى من موازنة 2020 سيبلغ 20%
تفعيل الاتفاقية الصينية الايرانية 
البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة
عبطان: عام 2021 سيكون قاسياً على الاقتصاد العراقي
في أول تأثر اقتصادي بعد اصابة ترامب بكورونا.. هبوط أسعار النفط
هبوط في بورصات وتراجع بقيمة عملات بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك