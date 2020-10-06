محافظ البنك المركزي ووزير المالية يبحثان تداعيات الأزمة المالية

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ووزير المالية علي علاوي تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال البنك المركزي في بيان ، إن "محافظ البنك المركزي العراقي استقبل وزير المالية وقد تم خلال الزيارة مناقشة تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة تراجع اسعار النفط وآثارها المحتملة في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية".

وأكد الجانبان على "أهمية زيادة التنسيق بين السياستين النقدية والمالية بما يساهم في تجاوز الأزمة وينعكس إيجابا على الاستقرار والنمو الاقتصادي في العراق".