المالية النيابية: عجز ما تبقى من موازنة 2020 سيبلغ 20%

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي ارديس بان عجز ميزانية ما تبقى من 2020 ستبلغ 20%.

وقال ادريس في حديث صحفي،انه” لايمكن اطلاق مصطلح موازنة على ماتبقى من اشهر 2020 بل ميزانية وهي لمعرفة الوضع المالي في العراق من ناحية كم هي النفقات والايرادات المتحققة ومتابعة بقية الملفات الاخرى”.

واضاف ادريس،ان” عجز ميزانية ما تبقى من 2020 كبير ويبلغ 20% وفق المؤشرات المتوفرة”.

وكانت الحكومة ارسلت ميزانية ما تبقى من اشهر 2020 ثم سرعان ما سحبتها لاجراء تعديلات عليها.