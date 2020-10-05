الصفحة الاقتصادية

تفعيل الاتفاقية الصينية الايرانية 


  هيثم الخزعلي||   الاتفاقية الصينية الايرانية تنص على استثمارات صينية بمبلغ ٤٠٠مليار دولار في قطاعات البنى التحتية والموانئ والمطارات والطرق والجسور في ايران ،اضافة للاستثمارات في قطاع الطاقة والقطاع التكنلوجي وال G5 وGBs الصيني ، ولهذه الاتفاقية فوائد اقتصادية وامنية وعسكرية للطرفين ،فبالنسبة لايران :- ١- ستعمل هذه الاتفاقية على تقويض العقوبات الامريكية على ايران ، ويتضمن بيع نفطها الى الصين التي تستورد ٧٥% من احتياجها من النفط ، وايران ثالث دولة باحتياط النفط في منظمة اوبك ،باحتياط يبلغ ١٥٥مليار برميل نفط . ٢- نقل الصناعات المهمةً الى ايران .بما يسهم بتطوير القطاع الصناعي. ٣- تطوير القطاع التكنلوجي فيدايران ،خصوصا ان الصين متقدمة في مجال التكنلوجيا. ٤- توفير احتياجات ايران من الادوات الاحتياطية للطائرات والذي تعاني منه ايران ، خصوصا ان الصين سوف تستثمر في قطاع الصيوان . ٥- حصول ايران على اسلحة متطورة خصوصا ان هناك حظر امريكي علًى تسليح ايران فشلت الولايات المتحدة بتمديده ثلاث مرات فيزالامم المتحدة. ٦- تحسن وضع التومان الايراني بعد الحصول على كميات من اليوان العملة الدولية خصوصا ان الصين تبدل اليوان بالذهب لمن لايرغب باليوان . ٧- انخفاض معدلات البطالة في إيران مع دخول الاستثمارات الصينية . اما بالنسبة للصين  ١- تعزيز طريق الحرير الذي يضمن تدفق السلع الصينية للعالم . ٢- ضمان مورد دائم للنفط الذي تحتاجه الصين . ٣- ايجاد موطئ قدم على الخليج وقريبا من مضيق هرمز ، خصوصا ان الاستثمارات تشمل ميناء جاسك الايراني . ٤- تخفيف الضغط على بحر الصين الجنوبي بعد امتداد طريق الحرير  لكل من باكستان وايران . والله الوفق   ٢٠٢٠/١٠/٤
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تفعيل الاتفاقية الصينية الايرانية 
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