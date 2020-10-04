الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة


قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة.

وقال البنك في بيان إنه قرر "بجلسته المنعقدة مؤخراً في أيلول 2020 إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنيه بهذا البنك، وذلك بتدقيق وتقييم رؤوس أموال المصارف الخاصة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".

وأضاف، أن "القرار ياتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلقِ قِطاع ٍمصرفيٍ حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف".

يذكر أن معظم المصارف العاملة في العراق والبالغة اكثر من 60 مصرفا ليس لها ائتمان وبالتالي فان اكثر المختصين يرون بأنها "تعتاش بشكل كبير على مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي".

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البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة
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