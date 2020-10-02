الصفحة الاقتصادية

في أول تأثر اقتصادي بعد اصابة ترامب بكورونا.. هبوط أسعار النفط


هبطت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو 3%، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف اقتصادية بشأن الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 37.66 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.74% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، عند 39.80 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2.76% عن سعر التسوية السابق.

وقال الرئيس الأمريكي على "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد وإنهما سيدخلان في حجر صحي.

وعلق على ذلك محللون قائلين، إن "هذا قد يقلب حملته رأسا على عقب"، وقد يسبب النبأ موجة جديدة من التقلب في السوق إذ يتأهب المستثمرون للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

من جهته قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الجمعة إن نبأ إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا له تأثير كبير على الأسواق المالية

وأعرب، خلال تصريحات للصحفيين، عن أمله أن يتعافى ترامب سريعا.

 

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