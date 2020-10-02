الصفحة الاقتصادية

هبوط في بورصات وتراجع بقيمة عملات بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا


شهدت بورصات في آسيا اليوم الجمعة تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، كذلك تراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا أمام الدولار الأمريكي.

وانخفض مؤشر "نيكي" الياباني، بحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.78% إلى 23003 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وذكرت وكالة "رويترز" أن الهبوط جاء بعدما أظهرت اختبارات الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا ترامب لفيروس COVID-19 نتائج إيجابية.

كما تراجع مؤشر الأسهم S&P //ASX بنسبة 1.54% إلى 5782 نقطة. وفي الصين، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.20% إلى 3218 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 0.6629 دولار نيوزيلندي.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط بنسبة 0.60% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.7142 دولار أسترالي للدولار.

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