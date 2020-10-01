الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية: العراق سيعلن افلاسه مبكرا والحكومة تنوي اقتراض 27 ترليون دينار


اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان العراق سيعلن افلاسه مبكرا في حال استمرت الحكومة السير باتجاه طرق الاقتراض، مبينا ان الحكومة تنوي  اقتراض 27 ترليون اخرى لتامين الرواتب الى نهاية العام.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي في حديث صحفي ان “البرلمان ينتظر من الحكومة تقديم الية معالجة العجز الموجود وطرق توفير تلك الاموال للانتهاك من الاقتراض”.

واضاف انه “بعد شهرين من الانتظار لتقديم الحكومة ورقة المعالجة تقدمت الحكومة بطلب اقتراض ثاني من دون أي معالجات للعجز ولتتحدث عنه”.

واضاف انه “في حال الاستمرار بالاقتراض سيعلن العراق إفلاسه بشكل مبكر مما سيؤثر على وضع البلاد وانهيار الاقتصاد العراقي”.

وافاد ان “الحكومة تنوي اقتراض ما يقرب من 27 ترليون دينار اخرى فقط لتامين الرواتب الى نهاية العام الجاري ومن دون أي حسابات للعام المقبل وكيف ستعالج الامر”

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