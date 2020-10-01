نائب يتحدث عن حل وحيد لمشكلة الرواتب وباقي المشاكل المالية في البلد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الخميس، ان الحل الفعلي لمشكلة الرواتب وباقي المشاكل المالية يكون من خلال إيجاد حلول لإصلاح المنظومة الاقتصادية وبناءها بشكل صحيح.

وقال العيساوي في حديث صحفي ان "توفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية اضافة الى بعض النفقات الحاكمة الضرورية ينبغي ان تكون ضمن أولويات الحكومة في توفيرها طيلة فترة عملها"، مبينا ان "الحكومة بلا شك عاجزة حتى اللحظة عن حل هذا الوضع بسبب نقص السيولة المالية".

واضاف العيساوي ان "حجم العجز المالي اقل مما يعلن عبر وسائل الإعلام التي تتحدث عن ثلاثة تريليون دينار، لكن المؤكد لدينا ان الرقم ليس بالقليل، وما نأسف له بان الحكومة وطيلة الفترة الماضية لم تجد حلول حقيقية لحل بعض هذه التفاصيل والمشاكل واكتفت ببعض الحلول الترقيعية مثل الاقتراض وغيرها والتي تزيد من المشكلة الاقتصادية بدل حلها".

وتابع ان "ما يحتاجه الاقتصاد العراقي ليس فقط ايجاد حلول لمشكلة الرواتب فهذه المشكلة ستحل عاجلا ام اجلا في هذا الشهر والذي يليه وما بعدهما بالاقتراض او غيرها، لكن الواجب على الحكومة ان تعكف بشكل جدي واستراتيجي لإيجاد حلول لإصلاح المنظومة الاقتصادية وبناءها بشكل صحيح بهوية وطابع وعلامات وأهداف واضحة، أما دون ذلك فإن الموضوع برمته سيبقى في حكم الحلول الطارئة وكل شهر تتاخر الرواتب ليومين او اكثر ثم نطلقها بقروض تثقل كاهل خزينة الدولة مستقبلا".