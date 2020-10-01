الصفحة الاقتصادية

سومو: سعر برميل النفط المصدر للاردن قارب 25 دولارا في ايلول


أعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، الخميس، ان سعر البرميل الواحد المصدر للاردن بلغ ما يقارب من 25 دولارا خلال شهر ايلول الماضي.

وذكرت الشركة في جدول لها  ان "معدل السعر الموزون اولي للنفط الخام المصدر للاردن خلال شهر ايلول الماضي بلغ 24.808 دولار للبرميل الواحد"، مبينة ان "مجموع ما تم تصديره للاردن خلال هذه الفترة بلغ 254 الف و785 برميل".

واضافت ان "معدل سعر الموزون اولي من النفط الخام المصدر عبر موانى البصرة بلغ 40.488 دولار للبرميل الواحد، فيما بلغ معدل سعر الموزون اولي من النفط الخام المصدر عبر جيهان التركي 39.742 دولار للبرميل الواحد".

ويصدر العراق النفط الخام الى الاردن باسعار تفضيلية عبر الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

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