الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تحذر من التلاعب باحتياط البنك المركزي


حذر عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، الأربعاء، من استنزاف احتياطات البنك المركزي، ومن ثم تضرر الاقتصاد العراقي.

وقال رشيد في حديث صحفي إن “حجم الاحتياط النقدي في العراق كلما ينخفض فأنه يضعف العملة العراقية”، مضيفا أن “ذلك سيؤدي الى اضعاف سعر العملة تدريجيا”.

وحذر من “اضعاف الاقتصاد العراقي بشكل خصوصا أن العراق يحتاج الى الاستيراد وبالتالي حصول تضخم جائح”.

يشار الى أن اللجنة أبدت استغرابها من صدور كتاب من قبل وزارة المالية يطالب بتشريع قانون للاقتراض لسداد العجز في رواتب الموظفين، محذرة من رهن مستقبل العراق بالاعتماد على الاقتراض.

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