المالية النيابية: اللجوء الى الاقتراض قبل نهاية السنة غير صحيح

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، لجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي قبل نهاية السنة المالية بانه امر غير صحيح.

وقال عضو اللجنة صادق السلطاني في تصريح صحفي ان “الحلول بشأن ازمة التمويل كان من المفترض ان تطرح قبل ثلاثة اشهر”، لافتا الى ان “اللجوء للاقتراض الداخلي قبل نهاية السنة المالية الحالية امر غير صحيح”.

واضاف ان “ازمة التمويل لن تحل بطريقة الاقتراض الداخلي او الخارجي انما تحتاج الى حلول اخرى”، مبينا ان “مسودة الاقتراض وصلت متاخرة وسنتظر ايام لعقد جلسة البرلمان لمناقشتها”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، اول امس الاثنين، ان وزارة المالية غير قادرة على تغطية رواتب الموظفين لشهر ايلول الجاري.