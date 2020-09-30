النفط تعلن تسعيرة وكمية الخام المصدر من حقول كركوك والبصرة

أعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن التسعيرة الرسمية للنفط الخام المصدر من حقول كركوك والبصرة، فضلا عن الكميات المصدرة لشهر آب الماضي.

وقالت الوزارة في جدول لها إن "تسعيرة النفط الخام المصدر من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغت 44.485 دولار، فيما بلغت تسعيرة الخام المصدر من البصرة 43.43 دولار"، مبينة ان "العراق لم يصدر الخام الى الاردن خلال شهر آب الماضي".

واضافت ان "معدل الانتاج النفطي لشهر آب بلغ 3 ملايين و578 الف برميل يوميا، والمصدر منه بمعدل مليونين و597 الف برميل يوميا"، مشيرة الى ان "معدل تصدير الاقليم بلغ 426 الف برميل يوميا بموجب قياسات الخزان والمحملة على الناقلة المزودة من شركة تسويق النفط، فيما بلغ معدل تصدير عبر ميناء جيهان 97 الف برميل يوميا".

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام من الحقول الجنوبية والوسطى عبر الموانئ الجنوبية وفيما يصدر النفط الخام من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي، ويقوم بتصدير النفط الى الاردن عبر الحوضيات وباسعار تفضيلية