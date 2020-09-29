وزير المالية يوجه بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول

وجه وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الثلاثاء، بصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول ٢٠٢٠.
وقالت وزارة المالية في بيان"تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزير المالية علي عبد الامير علاوي دائرة المحاسبة وهيأة التقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور ".
واشار البيان الى ان "التوجيه يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ( المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)".
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