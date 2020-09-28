الصفحة الاقتصادية

الطاقة النيابية تعرب عن تشاؤمها من الربط الكهربائي بين العراق والأردن


اعرب عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب صادق السليطي، الاثنين، عن تشاؤمه بالحلول ذات الطابع الإعلامي حول الربط الكهربائي العراقي الأردني.

وقال السليطي في بيان “اننا لا ننكر أهمية الربط الكهربائي بين العراق والأردن ولكننا نرى ان الأهداف سياسية اكثر منها فنية كون الطاقة التي سيتم تجهيزها بعد سنتين من الان تقدر ب (150 ميكاواط ) كحد اعلى لمدة ثلاث سنوات”.

واضاف ان “ العراق سيتحمل كلف شراء الطاقة و تشييد الخط الناقل داخل الأراضي العراقية بواقع ١٨٠ كم من اصل الخط الذي قد يصل ل ٣٠٠ كم داخل أراضي البلدين وللربط مع مصر مستقبلاً”.

وأعرب السليطي عن “عدم تفؤله بتلك الحلول ذات الطابع الاعلامي علماً ان هذه الطاقة التي سيتم شرائها لا تسد حاجة ابسط المدن العراقية فنجد ان مدينة الرفاعي ذات ١٦٠ الف نسمة تحتاج لطاقة تقدر ب ١٥٠ ميكا واط”.

وتابع، أنه “كان الأولى بالحكومة التركيز على رفع الانتاج الوطني عبر اجراء الصيانات اللازمة لوحدات الانتاج و اكمال نصب الوحدات المركبة للمحطات الغازية واكمال وحدات الانتاج الغير منصوبة واكمال خطوط نقل الطاقة بين المحطات وحل الاختناقات لضمان رفع ساعات التجهيز خلال السنوات المقبلة”، معربا عن أمله بأن “تكون الحكومة واضحة وصريحة مع المواطنين وتعلن خططها وما ستحققه من زيادة بساعات التجهيز للصيف المقبل والسنوات المقبلة”.

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