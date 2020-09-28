الصفحة الاقتصادية

وزير الطاقة الروسي: استمرار الضبابية في أسواق النفط رغم استعادة توازنها


قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الإثنين، إن الرؤية الضبابية مازالت في أسواق النفط، حتى بعد استعادة توازنها بين العرض والطلب خلال الأشهر القليلة الماضية.

ودعا الوزير في مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي يضعف الطلب على الوقود.

وقال نوفاك أيضًا إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.

وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس “مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه”.

وأضاف أن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة، وأن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين 4 و6 ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضحك على الذقون ..... بغداد ترسل 320 مليار لأربيل مقابل 50% من واردات المنافذ
الطاقة النيابية تعرب عن تشاؤمها من الربط الكهربائي بين العراق والأردن
وزير الطاقة الروسي: استمرار الضبابية في أسواق النفط رغم استعادة توازنها
وزير الزراعة يعلن الاكتفاء الذاتي بإنتاج العسل ومحللون اقتصاديون هذا الانجاز يحسب لعادل عبد المهدي
العراق والأردن يوقعان عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة
نائب يدعو الى تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى البرلمان
ميناء الفاو الكبير, حديث بهدوء
الولايات المتحدة تجدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الايرانية
كربلاء.. مطالبات باكمال مشروع حكومي عطل السياحة في المحافظة
يقدر بأكثر من مليار طن.. معدن ثمين في صحراء الانبار يشكو الاهمال
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك