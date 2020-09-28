وزير الطاقة الروسي: استمرار الضبابية في أسواق النفط رغم استعادة توازنها

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الإثنين، إن الرؤية الضبابية مازالت في أسواق النفط، حتى بعد استعادة توازنها بين العرض والطلب خلال الأشهر القليلة الماضية.

ودعا الوزير في مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي يضعف الطلب على الوقود.

وقال نوفاك أيضًا إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.

وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس “مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه”.

وأضاف أن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة، وأن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين 4 و6 ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة.