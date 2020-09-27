الصفحة الاقتصادية

العراق والأردن يوقعان عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة


وقع العراق والأردن اليوم الأحد، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين يتضمن تزويد العراق بـ 1000 جيجاواط/ ساعة سنويا كمرحلة أولى.

وبموجب العقد يزود الأردن العراق في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 غيغاواط/ ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحلة ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وسيبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول حوالي 300 كم.

وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهرا من تاريخ توقيع العقد

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الزراعة يعلن الاكتفاء الذاتي بإنتاج العسل ومحللون اقتصاديون هذا الانجاز يحسب لعادل عبد المهدي
العراق والأردن يوقعان عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة
نائب يدعو الى تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثمان الماضية وارسالها الى البرلمان
ميناء الفاو الكبير, حديث بهدوء
الولايات المتحدة تجدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الايرانية
كربلاء.. مطالبات باكمال مشروع حكومي عطل السياحة في المحافظة
يقدر بأكثر من مليار طن.. معدن ثمين في صحراء الانبار يشكو الاهمال
بالأرقام.. صادرات وايرادات النفط الخام لشهر آب الماضي في العراق
النفط تؤكد التزامه باتفاق اوبك وتنفي ما ذكر خلاف ذلك
كيف قفزت الصين في غفلة من الولايات المتحدة؟!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
حسنين علي حسين : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م/ تظلم ارجوا التفضل بالنظر الى حالتي ، في يوم السبت المصادف ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
فاطمة علي محمد : الابتزاز واحد اخذ صوري الخاصة يهدد بي ايريد مني فلوس 300 اني اريد ايمحسن صوري ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
حذيفة عباس فرحان : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان الله يرحمك يا ابوي من ...
الموضوع :
اغتيال مرشح عن كتلة الإصلاح والتنمية في ديالى
علي : مقال رائع . ان الوهابيه والدواعش ينتهزون الفرص لابعاد الناس عن التشيع .بل ويعمدون ولو بالكذب الى ...
الموضوع :
عاشوراء: موسم لاختطاف التشيع
مازن عبد الغني محمد مهدي : بارك الله فيك على الموضوع ولكن هل هناك حاجة فعلية للصورة اخوك فى العقيدة والدين والخلق ...
الموضوع :
اكتشاف سر جديد من أسرار كربلاء..!  
فيسبوك