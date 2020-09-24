كربلاء.. مطالبات باكمال مشروع حكومي عطل السياحة في المحافظة

طالب قائممقام قضاء عين التمر في كربلاء رائد المشهداني، الخميس، وزارة الاعمار والاسكان بضرورة اكمال مشروع الجانب الثاني للممر الثاني لطريق الرزازة – الاخيضر لانعاش السياحة في المحافظة.

وقال المشهداني في حديث صحفي إن “مشروع الجانب الثاني للممر الثاني لطريق الرزازة يمكن ان ينهي معاناة المواطنين بالتنقل بين القضاء ومركز المحافظة او السائحين الذي بدأوا خلال هذه الفترة بالتوافد بشكل ملحوظ بعد تحسن الاوضاع الجوية، بالاضافة الى انه سيكون مهما للمزارعين الذين ينقلون محصولهم الى مناطق كربلاء الاخرى”.

واضاف ان “الشركة المنفذة استأنفت العمل بالجانب الثاني من المشروع بالطبقات الترابية وتوقفت بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، فيما طالبنا بعدة خطابات رسمية ووجهت بشكل مباشر للمديرية العامة للطرق والجسور للشروع بصيانة الجانب الاول من المشروع كونه طريق الحج البري الرئيسي”.