الصفحة الاقتصادية

يقدر بأكثر من مليار طن.. معدن ثمين في صحراء الانبار يشكو الاهمال


كشف قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الخميس، عن وجود كميات هائلة من معدن ثمين في المناطق الصحراوية دون أي اهتمام من الحكومة.

وقال الدليمي في حديث صحفي إن “منطقة ارضمة جنوب قضاء الرطبة 15 كم عن مركز القضاء غربي الانبار، تضم رمال الزجاج الذي يستخدم في صناعات متعددة الاغراض في الدول المتقدمة ويعد من اهم المعادن بعد النفط “.

وأضاف، أن “احتياطي رمال الزجاج في تلك المنطقة يقدر بأكثر من مليار طن”، موضحا ان “صناعة السليكون من رمل الزجاج صعب جدا وغير ناجح فيزيائيا، والافضل استخلاصه من صخور السيليكا”.

وأوضح، أن “نقاوة رمال الزجاج المتوفر في المناطق الغربية تصل الى 99%”، داعيا الحكومة المركزية الى “الاستفادة من معادن المناطق الغربية وجذب الشركات الاستثمارية لاستثماره”

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