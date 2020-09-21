الصفحة الاقتصادية

وزير النقل ينفي وجود خطة للربط السككي مع الكويت


نفى وزير النقل ناصر الشبلي، الاثنين، وجود خطة للربط السككي مع الكويت، فيما أشار إلى إمكانية إنجاز ميناء الفاو من خلال القروض في حال لم توفر المبالغ المطلوبة.

وقال الشبلي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "الربط السككي للعراق مهم لكن يجب أن يتم عن دراسة اقتصادية".

وأضاف، أن "هناك اتفاقا مسبقا مع الجانب الإيراني بالربط عن طريق الشلامجة ثم يربط ب‍البصرة"، مبينا أن المذكرات الموقعة مع الجانب الإيراني غير ملزمة ولم ينفذ المشروع لغاية الآن".

وأكد "عدم وجود أي مشروع أو خطة للربط السككي مع الكويت حاليا والحديث المتداول عارٍ عن الصحة"، مشيرا الى أنه "إذا لم توفر الموازنات القادمة المبالغ المطلوبة للمشاريع فلدينا القروض الصينية والكورية والأمريكية والفرنسية لإنجاز ميناء الفاو".

وأوضح أن "طريق الحرير لن يمر دون المرور ب‍العراق وعن طريق إيران"، لافتا الى أن "العراق نقطة القطع الاستراتيجية وصولا إلى شرق وغرب أوروبا".

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وزير النقل ينفي وجود خطة للربط السككي مع الكويت
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