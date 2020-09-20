الصفحة الاقتصادية

نائبة مستقلة: الحكومة لم تلزم الإقليم بتسليم ما بذمته من مبالغ رغم الازمة المالية


بينت النائبة المستقلة ندى شاكر، ان الحكومة لم تلزم الإقليم بتسليم مابذمته من مبالغ وخاصة مايتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية، لافتة الى ان الموازنة عبارة عن قروض وديون وتسليم المبالغ التي بذمة الإقليم سيساعد في انهاء الازمة المالية.

وقالت شاكر في حديث صحفي ان “الجميع يعلم اين يذهب النفط الذي يصدره الإقليم وكم هي الكميات التي يحصل عليها، في وقت لم تلتزم به حكومة كردستان بتسليم أي إيرادات تتعلق بالمنافذ او مبالغ النفط، وهو مايخالف القانون”.

وأضافت ان “الكاظمي لم يلزم الإقليم بتسليم مابذمته من مبالغ للحكومة المركزية في بغداد، كما انه لم يطالب باموال النفط الذي صدره وهربه الإقليم، على الرغم من ان الموازنة عبارة عن قروض، في وقت كان الاجدر به الزام كردستان بتسليم مابذمتها من أموال من اجل تلافي الازمة المالية”.

وبينت ان “هناك غموض باموال النفط المصدر عبر الإقليم والذي لم يسلم الى بغداد، في حين ان هناك مفارقة بعد ان قامت الحكومة بتسليم مبالغ كمستحقات للفلاحين في الإقليم الذين لم يتسلموا مبالغهم منذ زمن حكومة العبادي”.

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