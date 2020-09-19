الصفحة الاقتصادية

أوبك: العراق الأكثر تخفيضاً لإنتاجه النفطي في شهر آب


اعلنت منظمة اوبك، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى في اكثر الدول تخفيضا للانتاج النفطي داخل المنظمة لشهر اب الماضي.

وقالت المنظمة في وثيقة داخلية ان "العراق كان اكثر الدول المنتجة للنفط في منظمة اوبك تخفيضا لشهر اب حيث بلغت متوسط التخفيضات 152 الف برميل يوميا، تليه السعودية وبمقدار متوسط 93 الف برميل يوميا، وجاءت نيجيريا ثالثا وبمتوسط تخفيض بلغ 32 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت انغولا رابعا وبمتوسط تخفيض بلغ 31 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت الكويت خامسا وبمتوسط تخفيض بلغ 12 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت الجزائر سادسا بمتوسط تخفيض بلغ 8 الاف برميل يوميا".

واضافت ان "الدول التي رفعت انتاجها ضمن منظمة اوبك خلال شهر اب جاءت الامارات اولا وبمتوسط ارتفاع بلغ 182 الف برميل تلاها الغابون ثانيا وبمتوسط ارتفاع بلغ 29 الف برميل يوميا تلاها الكونغو ثالثا وبمتوسط ارتفاع بلغ 15 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت غينيا الاستوائية رابعا وبمتوسط انتاج بلغ 12 الف برميل يوميا".

واشارت المنظمة الى ان "متوسط التخفيض من جميع منظمة اوبك بلغ 90 الف برميل يوميا".

واوضحت ان "الدول التي خفضت انتاجها من خارج منظمة اوبك شملت ماليزيا وبمتوسط تخفيض بلغ 37 الف برميل يوميا تلاها كازخستان ثانيا وبمتوسط بلغ 22 الف برميل يوميا تلاها البحرين ثالثا وبمتوسط بلغ 15 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت عمان رابعا وبمتوسط تخفيض بلغ 2 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت اذربيجان خامسا وبمتوسط تخفيض بلغ الف برميل يوميا ومن ثم جاءت اخيران السودان سادسا وبمتوسط تخفيض بلغ الف برميل يوميا".

ولفتت الى ان "الدول التي رفعت انتاجها النفطي من خارج منظمة اوبك لشهر اب شملت روسيا وبمتوسط ارتفاع بلغ 45 الف برميل يوميا تلاها جنوب السودان ثانيا وبمتوسط ارتفاع بلغ 39 الف برميل يوميا ومن ثم جاءت بعدها بروناي ثالثا وبمتوسط ارتفاع بلغ 8 الاف برميل يوميا".

واشارت الى ان متوسط التخفيضات من الدول العشر من خارج اوبك بلغ 15 الف برميل يوميا.

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