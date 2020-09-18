الصفحة الاقتصادية

خبراء البنك الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي قد يستغرق 5 أعوام


قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي كارمن راينهارت إن تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الناجمة عن الوباء قد يستغرق خمسة أعوام.

وقالت في مداخلة عن بعد خلال مؤتمر عُقد في مدريد "سيكون هناك على الأرجح تعافيا سريعا نظرا لرفع كافة القيود المرتبطة بإجراءات العزل العام، لكن التعافي الكامل سيستغرق ما يصل إلى خمسة أعوام".

وأضافت أن الركود الناتج عن الجائحة سيدوم لفترة أطول في بلدان عن غيرها وسيسفر عن خلل في المساواة نظرا لأن الدول الأشد فقرا ستتضرر أكثر من الغنية.

وتابعت أنه لأول مرة في غضون عشرين عاما، ستزيد معدلات الفقر العالمية بعد الأزمة.

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