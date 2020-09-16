الانبار.. 48 شركة متلكئة بمهام عملها في المناطق الغربية

أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاربعاء، وجود 48 شركة متلكئة بمهام عملها في المناطق الغربية.

وقال المحلاوي في حديث صحفي إن “عدد الشركات المتلكئة في مهام عملها في بعض المشاريع الخدمية في قضاء القائم غربي الانبار، بلغت 48 شركة ما دعى الحكومة المحلية في القضاء على توجيه انذار لها لضمان المباشرة في العمل او سحب المشاريع واحالتها الى شركات اخرى “.

واضاف ان “جميع الشركات المتلكئة باشرت بأعمالها في القضاء باستثناء 11 شركة لعدم وجود تخصيص مالي ومن المؤمل ايجاد حلول لمباشرة كافة الشركات المتلكئة بمهام عملها عند اقرار الموازنة المالية الجديدة”.

وأوضح أن “الخاسر الوحيد في تلكؤ المشاريع الخدمية هو المواطن”، مؤكدا على “تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة المشاريع وحث كافة الشركات المحلية من اجل انجاز العمل ضمن التوقيتات الزمنية المحددة”.