أبواب اقتصادية..النخلة دجاجة تبيض ذهبا

سلام دليل ضمد ||

قال النبي الأكرم (ص) اذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها

وقال أيضا اكرموا عمتكم النخلة .

انا هنا لا أتحدث عن اي نخلة بل عن النخلة العراقية (البرحي )

هذه النخلة البصرية العجيبة التي يفتخر بها العالم دون العراق هي عراقية الاصل بصرية المنشأ

غزيرة الانتاج لذيذة الثمار باسقة شامخة . تنتج نخلة البرحي في العراق بين ١٠٠ إلى ١٥٠ كلغم من التمر

اما في مصر والسعودية فهي تنتج بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ كلغم وذلك بسبب العناية الفائقة ففي مصر مؤخرا أعيد مشروع توشكى في الوادي الجديد بمصر وتحديدا في الصحراء (الفرافرة ) سمي هذا المشروع بكلمة السر والمشروع الذهبي والذي يقع على مساحة ٣٧ الف فدان ٦٠ الف دونم لزراعة ٢.٥ مليون نخلة من قبل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وبأشراف وزارة الزراعة قامت مصر بأستيراد ٥ مليون نخلة من نوع البرحي والمجدول والخلاص والصقعي من الإمارات والسعودية وبدأت تعمل على توزيع ٢.٥ مليون نخلة للمستثمر المصري والأجنبي وعملت الأجهزة الأمنية على زراعة النصف الآخر في الصحراء .

كذلك مشروع الراجحي للنخيل في السعودية ومصر ومشاريع عملاقة أخرى

وبحسبة بسيطة جدا :

يحوي الدونم الواحد ٤٠ نخلة كل نخلة تنتج ١٠٠ كلغ ×50سنت = 50$ للنخلة الواحدة

50 $× ٤٠ نخلة في الدونم الواحد =2000$

فلو استخدم العراق المنطقة الواقعة بين بحيرة الرزازة وبحر النجف ٦٥ كلم طولا وبعرض ٦ كلم سنستطيع زراعة ١٥ مليون نخلة توكل مهمة الزراعة لهيئة الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأشراف وزارة الزراعة

وبعد الانتهاء من المشروع توزع لأبناء الجيش والحشد والعاطلين عن العمل مساحة ١٥ دونم لكل عائلة على أن يتخلى المستفيد من وظيفته وعدم المطالبة بالتعيين وبهذه الحالة سنستفيد من التالي

١. راتب مدير عام لكل عائلة بل اكثر

٢. عدم استيراد التمور والفواكه والخضر وبذلك سيكون التعامل بالعملة العراقية

٣. تشغيل أيادي عاملة ل٢٥٠ الف عائلة بمتوسط ٦ أفراد لكل عائلة

٤. القضاء على التصحر

٥. رفع الميزانية العامة ٢%تقريبا

٦. وهذا الاهم خط صد امني لكربلاء المقدسة

٧. هذه الحسابات للتمور فقط فأنا لم أتطرق لأشجار الفاكهة والخضروات وغيرها مما يزرع تحت النخيل

٨. معلومة : تنتج نخلة البرحي ٢٠ فسيلة تباع الواحدة منها ب 100 $ على أقل تقدير