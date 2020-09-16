انخفاض اسعار النفط والعملات الرئيسية..أسباب ونتائج

هيثم الخزعلي||

انخفاض وتذبذب اسعار النفط والعملات الرئيسية، نتائج الازمة الاقتصادية، عالمية عميقة او تلاعب مقصود.....

هناك اسباب رئيسية لانخفاض اسعار العملات

١_ الكساد الاقتصادي الكبير بسبب كورونا رفع اسعار الذهب مقابل العملات، لأن الكساد يقلل الطلب على الأموال بسبب قلة الاستثمارات مما يؤدي إلى انخفاض اسعار العملات.

٢_ضخ اموال كبيرة من قبل الدول الغربية لمعالجة الكساد الاقتصادي، لأن التضخم والبطالة بينهما علاقة عكسية، وحالة التضخم هي الأقرب للاستخدام الكامل لموارد الدولة، وهو ما أدى لانخفاض اسعار العملات اكثر مقابل الذهب.

٣_ اعلان الدول لتخفيض قيود الاغلاق بسبب الوباء يؤدي لارتفاع اسعار النفط والعملات، ويقلل من اسعار الذهب، وعند العودة الاغلاق يحدث العكس.

٤_ حالة عدم التأكد من الحرب بين أميركا والصين، رفعت اسعار الذهب والنفط مقابل انخفاض العملات،لان الذهب لايفقد قيمته مع احتمال انهيار اسعار العملات في الحرب.

النتيجة :- ان هناك اسباب واقعية وضعت اقتصاديات الدول الكبرى في حالة كساد وبطالة، ومع بعض المعالجات الخجولة يحدث تحسن نسبي في الاقتصاد، فالازمة ومحاولات معالجتها هي السبب وراء تذبذب اسعار العملات والنفط والذهب..