بالتفاصيل.. حجم العجز في موازنة العام الحالي والقروض الداخلية والخارجية

كشف مصدر حكومي عن حجم العجز في موازنة العام الحالي والقروض الداخلية والخارجية.

وقال المصدر ، إن "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي المصوت عليه يبلغ نحو 148 تريليون دينار بعجز يقدر بـ 81 تريليونا"، مبينا أن "نصوص موازنة العام الحالي لا تختلف عن النصوص في موازنة 2019".

وأضاف، أن "إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في موازنة 2020 يقدر بـ 67 تريليونا لمدة سنة"، مبينا أن عملية الإنفاق للأشهر الـ 3 المقبلة تتم من خلال الموازنة".

وأشار إلى أن "الاقتراض الداخلي والخارجي الجديد في موازنة 2020 يبلغ 27 تريليونا لغرض سد النفقات".

وأكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الاثنين، أن موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن موازنة 2021 في طور الإعداد.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب.