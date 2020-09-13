ايران تعلن استئناف النشاط التجاري مع العراق عبر منفذ مهران على مدار الاسبوع

اعلنت ايران، الاحد، عن استئناف النشاط التجاري مع العراق عبر منفذ مهران على مدار الاسبوع.

وقال مديرعام جمارك محافظة ايلام روح الله غلام" ان "منفذ مهران الدولي ( منفذ الشهيد الفريق قاسم سليماني) والذي كان نشاطه يقتصر على يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع اصبح يقدم خدماته بعد موافقة العراق على مدار ايام الاسبوع".

واضاف غلامي ان "العراق كان قد وافق في وقت سابق على نشاط المنفذ تجاريا يومين في الاسبوع وبعدها زاد نشاطه لأربعة ايام و اخيرا تقرر ان يكون نشاط المنفذ تجاريا على مدار ايام الاسبوع".

وتابع "سيكون منفذ مهران الدولي مفتوحا طيلة ايام الاسبوع لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية"، مشيرا الى ان "هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1750 شاحنة عراقية".

ويقع منفذ مهران الحدودي على بعد۹۱ كيلومترا جنوب غرب ايلام بمحاذاة العراق.