“أوبك” تبحث عقد اجتماع في بغداد

كشف مصدر في منظمة “أوبك” أن دول المنظمة من الممكن أن تعقد اجتماعا مباشرا (وجها لوجه) في بغداد في مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس المنظمة.

وذكر المصدر لوكالة “تاس” الروسية أن الاجتماع من الممكن أن يعقد في العاصمة العراقية إذا تحسن الوضع الوبائي في العالم، وتم رفع القيود المفروضة على المعابر الحدودية.

ومقترح عقد الاجتماع في بغداد في 4 ديسمبر المقبل تقدم به وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في رسالته إلى الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو.

وكان من المفترض أن تعقد دول المنظمة الاجتماع في بغداد في سبتمبر الجاري، لكن تقرر تأجيله بسبب أزمة كورونا.

وقال الوزير العراقي في رسالته، التي اطلعت عليها “تاس”، إن “الاستعدادات للاجتماع تطلب تنظيمها عدة شهور، لكن بسبب الوباء والقيود تم تأجيل الاجتماع المقرر في سبتمبر، لذلك نقترح عقد الاجتماع في 4 ديسمبر المقبل في بغداد”.

وأشار المصدر إلى أن قرار عقد الاجتماع سيتم اتخاذه بعد تحسن الوضع الوبائي في العالم.

ومنظمة “أوبك” تضم إحدى عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها.

وتأسست المنظمة في بغداد عام 1960، وكانت تضم حينها كلا من السعودية، وإيران، والعراق، والكويت وفنزويلا، ويقع مقر المنظمة في فيينا.