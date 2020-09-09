السودان يتصدر قائمة أكبر الدول مديونية في العالم

أدت‭ ‬الجائحة‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬انكماش‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الإنتاج،‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬تراجعًا‭ ‬في‭ ‬الإيرادات،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تزايد‭ ‬الديون‭ ‬الحكومية‭ ‬نتيجة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬

ويتوقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭ %‬65‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مواصلاً‭ ‬اتجاهه‭ ‬التصاعدي‭ ‬بزيادة‭ %‬10‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام ‭ ‬2019.

‬فيما‭ ‬يلي كشفت فوربس الشرق الأوسط،‭ ‬أكبر‭ ‬الديون‭ ‬الحكومية‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وفقًا‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬الواردة‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أغسطس‭/ ‬آب‭ ‬.2020 ‭

1- ‬السودان

الدين: 295.2 ‬%

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينكمش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السوداني‭ %‬8‭ ‬‬عام‭ ‬،2020‭ ‬بسبب‭ ‬تأثير‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭. ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬البلد‭ ‬تضخمًا‭ ‬في‭ ‬مايو‭/ ‬أيار‭ ‬الماضي‭ ‬بلغ‭ %‬114،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬انخفاض‭ ‬العملة‭ ‬بسرعة‭. ‬وقد‭ ‬طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬برنامج‭ ‬مساعدات‭ ‬مدته‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة‭ ‬المثقلة‭ ‬بالديون‭ (‬HIPC‭) ‬يخضع‭ ‬لمراقبة‭ ‬موظفي‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬استقرار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي،‭ ‬وإرساء‭ ‬الأساسات‭ ‬لنمو‭ ‬شامل‭ ‬وقوي،‭ ‬وجمع‭ ‬التمويل‭ ‬الخارجي،‭ ‬وإحراز‭ ‬تقدم‭ ‬نحو‭ ‬تخفيف‭ ‬أعباء‭ ‬الديون،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬عواقب‭ ‬الفيروس‭.‬

2- اليابان

الدين: 251.9‬%

وافقت‭ ‬‬اليابان‭ ‬على‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬بقيمة‭ ‬1.1‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مايو‭/ ‬أيار،‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬الجائحة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬جميعها‭ ‬مع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭/ ‬نيسان،‭ ‬نحو‭ %‬40‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لليابان‭.‬وتضاف‭ ‬حزمة‭ ‬التحفيز،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬قروضًا‭ ‬ميسرة‭ ‬ممتدة‭ ‬للشركات‭ ‬المتضررة،‭ ‬إلى‭ ‬الديون‭ ‬الضخمة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الياباني‭. ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬‬اليابان‭ ‬في‭ ‬أبريل‭/ ‬نيسان،‭ ‬بمبلغ‭ ‬إضافي‭ ‬قدره‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬احتواء‭ ‬الكوارث‭ ‬وإغاثتها‭ ‬التابع‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬خصصت‭ ‬لتقديم‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬الديون‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬المقدمة‭ ‬للدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فقراً‭ ‬وضعفاً‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفيروس‭. ‬وتصنف‭ ‬الدولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬أكبر‭ ‬مساهم‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تسهيلات‭ ‬الإقراض‭ ‬الميسرة‭.‬

3- ‬‬اليونان

الدين: ‭ ‬%200.75

يتوقع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لليونان‭ %‬11.7‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬الاقتصاد‭ ‬للانتعاش‭ ‬والتوسع‭ ‬بنحو‭ %‬5‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭. ‬وقد‭ ‬خضعت‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬صناعتي‭ ‬السياحة‭ ‬والشحن‭ ‬المحليتين،‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬برامج‭ ‬إنقاذ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭. ‬ووافقت‭ ‬‬اليونان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬فائض‭ ‬أولي‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬يبلغ‭ %‬3.5‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬.2022‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬التقارير‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬أرادت‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬أهداف‭ ‬مالية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الدائنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اليورو،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬ديونها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭/ ‬حزيران‭.‬

4-‭ ‬‬لبنان

الدين: 161.8 ‬%

كان‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانهيار‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬الانفجار‭ ‬الكارثي‭ ‬لمرفأ‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أغسطس‭/ ‬آب‭. ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم،‭ ‬وضعف‭ ‬العملة،‭ ‬والجائحة‭ ‬العالمية‭. ‬ويقدّر‭ ‬معهد‭ ‬التمويل‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للدولة‭ ‬العربية‭ ‬البالغ‭ ‬52‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬قد‭ ‬ينخفض‭ %‬24،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬السابقة‭ ‬البالغة‭ .%‬15‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبلغ‭ ‬تكاليف‭ ‬الانفجار‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬بينما‭ ‬أسفرت‭ ‬التعهدات‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬طارئة‭ ‬إلى‭ ‬‬لبنان‭ ‬بحوالي‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬حسب‭ ‬تقديرات‭ ‬بلومبيرغ‭. ‬وقد‭ ‬استقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أغسطس‭/ ‬آب‭.‬

5-‬أريتيريا‭ ‬

الدين:‭‬‭%‬161.4‭ ‬

يشير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أحدث‭ ‬البيانات‭ ‬المتاحة‭ ‬حول‭ ‬النمو‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬أريتيريا،‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬1996‭/‬1997،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬فقر‭ ‬يبلغ‭ .%‬70 ‬ويتوقع‭ ‬البنك‭ ‬انكماش‭ ‬اقتصادات‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء‭ ‬الأفريقية‭ ‬بنحو‭ ،%‬2.8‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬تراجعًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭