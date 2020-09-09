الصفحة الاقتصادية

حينما "يباع" نفط العراق الى الأردن بأقل من كلفة إستخراجه..!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف||

 

·        أتفاقيات لصالح الغير

الاردن تنوي أستئناف أستيراد النفط العراقي وفقاً لإتفاقية سابقة مع العراق تقضي بتخفيض مقداره 16$ للبرميل الواحد وبمعدل 10آلاف برميل يومياً،

مايعني أن العراق يقدم #دعم بمقدار 5 مليون$ شهرياً للجارة الاردنية وتتسبب هذه الاتفاقية أحياناً ببيع النفط بقيمة #سالبة كما حدث في نيسان الماضي حيث صدر العراق للاردن 325 الف برميل بمعدل سعر 2.5$ دولار للبرميل وبمبلغ اجمالي 828 الف دولار وهو أقل من تكاليف الاستخراج بحدود 2.3 مليون$ دون وجود مبرر لتحمل هذه الخسائر وهي ليست المرة الاولى حيث سبق وتحمل العراق خسائر كبيرة نتيجة هذه الاتفاقية خلال سنتيّ ٢٠١٤ و٢٠١٥.

وينوي الطرفان #إعادة تجديد وتوسيع الاتفاقية لمدة سنة أضافية في شهر نوفمبر القادم حسب تصريح مسؤول أردني لوكالة بلومبرج يوم أمس مما يعني زيادة الخسائر الناتجة عن تصدير النفط للاردن فضلاً عن أستثناء حوالي 300 منتج أردني من الرسوم الكمركية وفق قرارات سابقة لمجلس الوزراء.

وساهم العراق الشهر الماضي أيضاً بالتبرع بمقدار 300 الف برميل نفط تتوزع على مدار 3 شهور لمساعدة الاقتصاد اللبناني من الأنهيار مع أرسال مساعدات غذائية كبيرة #ويعاد النظر في تلك التبرعات بعد انتهائها في حين لم تتمكن وزارة التجارة من توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ مايقارب 5 شهور وسط تصاعد نسبة الفقر الى 30% وفق أحصائيات وزارة التخطيط.

أن تزايد حجم الديون وانخفاض الاحتياطي للنقد الاجنبي وألتزام العراق بمقررات #أوبك+  تنذر بخطر جسيم على أقتصاد البلد.

ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بوجود موجات جديدة من الجائحة فأن أي #محاولة لأعادة الاغلاق قد تؤدي لأنهيار أسعار النفط رغم التخفيض المستمر ...

ولات حين مندم

 

#Rami_M_Jawad

 

#الاقتصاديون_العراقيون

رابط خبر وكالة بلومبرج👇

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-07/jordan-to-resume-importing-iraq-oil-after-halting-due-to-virus

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