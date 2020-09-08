المالية النيابية: موازنة 2020ستقر لشهرين فقط وتتأخر شهرا كاملا

اكدت الجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن استغراق الموازنة لإقرارها مابين مجلس الوزراء ومجلس النواب نحو شهر، مبينا انه ستكون لشهرين فقط الاخيرة من 2020.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث صحفي ان الموازنة خرجت من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووصلت الى مجلس الوزراء وبانتظار تصويته عليها وارسالها الى مجلس النواب لاقرارها”.

واضاف ان “الموازنة الحالية معدة لثلاثة اشهر لكنها ستأخذ ما يقرب من شهر لاقرارها مابين مجلس الوزراء ومجلس النواب”، مبينا ان” ختامها ستكون موازنة لشهرين فقط”.

واوضح كوجر ان “هدف الحكومة من ارسال موازنة لشهرين هو سعيها لقرض اخر اعلنت عن حاجتها اليه”