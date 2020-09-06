التخطيط: موازنة العام الحالي تتضمن إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين

أعلنت وزارة التخطيط، الاحد، احالة موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها، ميرة الى أن الموازنة تتضمن اطلاق علاوات وترفيعات الموظفين.

ونقلت صحيفة الصباح "شبه الرسمية" عن وكيل الوزارة ماهر جوهان قوله إن "الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".

واكد جوهان، أن "الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا اطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين"، مبينا ان "الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021".

ونوه الى ان "وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية".