الصفحة الاقتصادية

المنافذ الحدودية: أكثر من 107 مليار دينار إيرادات جمركية وضريبية تحققت في آب


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الجمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي.

وقالت الهيئة في بيان إن "مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي".

وأوضحت، أن "إحصائية المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيأة لشهر آب بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق... وغيرها )".

واكدت الهيئة، "سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

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