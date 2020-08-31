الصفحة الاقتصادية

اقتصادي: فساد بالمليارات بأعداد موظفي كردستان وابواب صرف موازناتهم


اكد الخبير الاقتصادي راغب رضا، الاثنين، عن تلاعب اقليم كردستان بالأرقام الحقيقية لعدد موظفيه واعطاء بغداد ارقام مغايرة عن الاعداد الحقيقية، مبينا ان موازنة الاقليم مبهمة وخالية من ابواب الصرف.

وقال رضا في حديث صحفي ان “اقليم كردستان يماطل بشكل مستمر بالقضايا المالية  مع الحكومة المركزية بسبب الفساد المالي في جميع ملفاتهم”.

واضاف ان “فساد اقليم كردستان يقدر بالمليارات في الملفات التي تخص رواتب الموظفين ومنافذ الاقليم وابواب الصرف للموازنات”، مشيرا الى ان “كردستان تعطي اراقاما مغايرة عن الحقيقة لأعداد موظفيها للحكومة المركزية وتستولي على بقية الرواتب”.

واوضح رضا ان “موازنة الاقليم خالية من اي ابواب صرف وغامضة للتضليل عن الفساد في الصرف”، لافتا الى ان “كردستان تمنع اي وفد حكومي او رقابي مركزي من الوصول الى المنافذ الحدودية لعدم كشف الفساد والاطلاع على العمل الجاري فيها”

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اقتصادي: فساد بالمليارات بأعداد موظفي كردستان وابواب صرف موازناتهم
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