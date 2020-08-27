الصفحة الاقتصادية

أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 46 دولاراً


ارتفعت أسعار النفط لسلة أوبك اليومي، الخميس، ليصل إلى أكثر من 46 دولاراً مع استمرار توقف الإنتاج الأميركي من المنصات البحرية على خليج المكسيك.

وقالت المنظمة في بيان لها ، ان "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام سجل 46.05 دولار للبرميل الواحد".

واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 45.87 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

ويقترب إعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة النفط الأمريكية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الإنتاج.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران (إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 46 دولاراً
نظرة حول عقد النفط مع شركة شيفرون
توقف الإنتاج الأميركي يرفع أسعار نفط أوبك
موجة إفلاس كبرى تجتاح أمريكا
ايران: نؤمّن نحو نصف حجم استهلاك الكهرباء في العراق
العراق: ايرادات النفط تتجاوز 3 مليارات دولار في تموز
500 حالة إفلاس بين شركات النفط والغاز الأميركية
الجمارك تحقق إيرادات بقيمة 3.4 مليار دينار خلال يوم واحد
نائب: سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل لن يتجاوز الـ 46 دولارا
كورونا يرفع ديون الحكومة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك