أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 46 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط لسلة أوبك اليومي، الخميس، ليصل إلى أكثر من 46 دولاراً مع استمرار توقف الإنتاج الأميركي من المنصات البحرية على خليج المكسيك.

وقالت المنظمة في بيان لها ، ان "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام سجل 46.05 دولار للبرميل الواحد".

واضافت المنظمة ان "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 45.87 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

ويقترب إعصار هائل في خليج المكسيك صوب قلب صناعة النفط الأمريكية، مما يجبر منصات حفر النفط ومصافي التكرير على وقف الإنتاج.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران (إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).