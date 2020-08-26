توقف الإنتاج الأميركي يرفع أسعار نفط أوبك

ارتفعت أسعار النفط لسلة أوبك اليومي، الأربعاء، بفعل توقف معظم الإنتاج الأميركي قبيل إعصار من المتوقع أن يضرب منطقة خليج المكسيك، ليصل إلى 45.87 دولار.

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 45.87 دولار للبرميل الواحد".

وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 45.19 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

وقالت وزارة الداخلية الأميركية إن منتجي النفط أوقفوا ضخ 1.56 مليون برميل يوميا، أو 84% من الإنتاج اليومي، من المنصات البحرية الأميركية في خليج المكسيك قبيل إعصار من المنتظر أن يضرب المنطقة هذا الأسبوع.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران (إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)،الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا).