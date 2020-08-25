العراق: ايرادات النفط تتجاوز 3 مليارات دولار في تموز

أعلن العراق اليوم الثلاثاء، أن إيرادات صادراته من النفط لشهر تموز الماضي بلغت ثلاثة مليارات و491 مليونا و 767 الف دولار.

وقالت وزارة النفط في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 85 مليوناً و 663 ألفاً و 290 برميلاً بإيرادات بلغت 3 مليارات و 491 مليوناً و 767 ألف دولار"، بحسب شركة تسويق النفط العراقية سومـو.

وأوضحت أن الكميات المصدرة إلى الأردن كانت أكثر من 261 ألفاً و 894 برميلاً بإيرادات بلغت أكثر من 7 ملايين و 164 ألفاً و 134 دولاراً، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 762ر40 دولار.

يذكر أن العراق يعتمد في رفد موازنته السنوية على واردات النفط بنسبة تصل الى 95 بالمئة والباقي من المنافذ الحدودية.