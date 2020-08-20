أوبك: العراق نفذ 85% من التزامته لتخفيض النفط في تموز

أكدت منظمة أوبك، أن العراق نفذ 85% من التزاماته من التخفيضات النفطية في تموز.

وقالت المنظمة في بيان إن "العراق بدأ بتعزيز أدائه والتزامته النفطية حيث نفذ 85% من التخفيضات المستهدفة في تموز" .

وأضافت أن "العراق وعد بخفض 400 ألف برميل إضافية يوميا خلال شهر آب الحالي والمقبل، إضافة إلى 850 ألف برميل كانت متفق عليه ولم يلتزم بها لتعويض الامتثال السابق".

وبدأ تحالف المنتجين في استعادة بعض الكميات الهائلة من النفط الخام التي توقفت خلال أعماق أزمة Covid-19. من نيسان إلى تموز، أزالت حوالي 9.7 مليون برميل يوميًا من السوق، لكنها بدأت في تخفيف هذا التخفيض إلى حوالي 7.7 مليون هذا الشهر.

وأجرى يوم أمس الاربعاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ركزت على ضرورة التزام العراق بالاتفاق النفطي لشهري آب وأيلول.

ويعد العراق أحد الدول بجانب نيجيريا اللتان لم تلتزما بالاتفاق النفطي لشهري نيسان وأيار مما جعل منظمة أوبك تفرض عليهما التخفيض خلال شهري آب وأيلول.