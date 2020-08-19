أوبك+ تجتمع لمراجعة الالتزام بتخفيضات الإنتاج

يجتمع منتجو نفط من أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، اليوم الأربعاء، لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا، فيما بدأ العراق يضخ اقل ابتداء من تموز الماضي.

ومن المستبعد أن تعدل أوبك+ سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر في أوبك+.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيركز بدلا من ذلك على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وحسب مصادر مطلعة فإن السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخ العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين، نفطا أقل من الأشهر السابقة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تحدث مع الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الأربعاء وشددا على أهمية التزام جميع المشاركين في الاتفاق.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في نيسان، بمساعدة جزئية من اتفاق أوبك+.