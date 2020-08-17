أسعار النفط ترتفع مع تأهب الصين لزيادة وارداتها من الخام الأميركي

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، عقب أنباء بأن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأميركي في آب وأيلول، مما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فايروس كورونا وزيادة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد، كان خام برنت مرتفعا 0.74% إلى 45.13 دولار للبرميل، في حين تقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.88% مسجلا 42.38 دولار للبرميل.

هذا وبدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية حجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأمريكي في آب وأيلول، لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.

وتدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشتر في العالم وتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 عالميا، لكن موجة جديدة من إصابات فايروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجددا.