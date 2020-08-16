الصفحة الاقتصادية

أبواب اقتصادية/ الزراعة الأمن الغذائي والامن الوطني


سلام دليل ضمد ||

 

يسمى العراق بوادي الرافدين

وارض الزوراء

وبلاد السود

وقيل قديما أن نفذ الخير من اليمن فلن ينفذ من العراق

فهذا البلد الذي يحوي مقومات الزراعة كاملة والتي يعتبرها الخبراء

أفضل مناطق الانتاج الزراعي

لأنها تحوي

١. الأيادي العاملة (العنصر البشري )

٢. المواد الكيماوية والعضوية (كالكبريت ومخلفات الحيوانات )

٣. الموارد المائية ( دجلة والفرات )

٤. الأرض الخصبة

و اردت أن أضيف نقطة أخرى اعتبرها مهمة للمهتمين بالشؤون الاقتصادية إلا وهي السوق الاستهلاكي

اما المعوقات فهي

١. ضعف الرقابة والإهمال الحكومي

٢. ضعف الدعم المالي للمزارع

٣. عدم وجود إرادة حقيقية للأهتمام بهذا الجانب 

٤. الروتين المعقد

احاول ان اختصر الموضوع فسأضرب مثالا واحد على النقطة الرابعة

الروتين المعقد

أن أراد مواطن عراقي الحصول على قطعة ارض زراعية فعليه مراجعة الدوائر التالية

مديرية زراعة القضاء

مديرية زراعة المحافظة

مديرية بلدية القضاء

مديرية بلدية المحافظة

دائرة الآثار والتراث

شركة النفط في المحافظة

وبعد التي واللتيا تحول الكتب لوزارة الزراعة في العاصمة بغداد  وهذا ما يحتاج إلى قرابة السنة أو أكثر. 

أعود لصلب الموضوع .

قد تكون نسبة انتاج الغلة الزراعية لا تتجاوز ٢% بالنسبة للميزانية العامة للدولة العراقية لكن هذه النسبة تعتبر جيدة بل ممتازة لعدة أسباب فأذا كان لنا ٢٥ منفذ آخر غير نفطي فهذا سيشكل ٥٠ % وبالتالي يعمل على تخفيض الميزانية التشغيلية للحكومات المستقبلية  وتشغيل الأيادي العاملة وخفض درجات الحرارة وغيرها الكثير .

عمدت الحكومة قبل فترة على التعاقد مع السعودية لأستحواذ الأخيرة على مليونين دونم هنا اريد ان اقول ان السعودية لديها من الاراض الصالحة للزراعة اكثر بكثير من هذا الرقم وبالتالي سنعرف نواياها وهي إحدى اثنين اما خلق سوق قريب من صناعتها التجارية أو سيطرتها الأمنية على المنطقة والتي تعتبر منطقة غير آمنة وخاصرة رخوة

وسوف تكون بالنتيجة مركزا للأرهاب 

ولذلك على الجانب العراقي أن يطور الزراعة العراقية بعيدا عن تدخلات دول الجوار  وان يقتبس أفكار سهلة قابلة للتطبيق تعود فائدة ناتجها المحلي للمواطن العراقي وللدولة العراقية .

سنأخذ مصر مثالا  فالرئيس السيسي

عرض الصحراء المصرية وبواقع مليوني فدان للزراعة والثروة الحيوانية  وفتح المصارف الحكومية المصرية على مصراعيها للمواطن المصري بمقابل فوائد بسيطة وبعد سنتين فقط تم استغلال كامل الأرض بمساعدة الحكومة التي قامت بأيصال الطاقة الكهربائية  وحفر الآبار  وإرسال الخبراء والمتخصصين لمساعدة صغار المستثمرين الزراعيين

كما أن هناك خطة بديلة  وهي من بنات أفكاري  فلو أن الدولة تعمل على سحب عشرة الآلاف من أبناء الحشد الشعبي والحشد العشائري  وعشرة آخرين من وزارة الدفاع  ولواء واحد من شرطة الحدود في الإقليم  وتسلم الشريط الواقع بين الانبار . كربلاء . نجف لوزارتي الدفاع والزراعة  وتحيل جزء من ميزانية وزارة الدفاع للمشروع  وتعمل على توطين العاملين هناك  لضربنا عصفورين بحجر  اولهما تأمين المنطقة  وثانيها سيعود العراق لمركزه الأول في زراعة النخيل هذا اذا فرضنا زراعة ربع مساحة العقد العراقي السعودي فضلا عن الزراعة الموسمية  والدائمية .

وأخيرا  احببت ان انوه لبعض النقاط

١. لا نحتاج مصادر مياه النهرين فالعالم يعتمد مياه الآبار حاليا

كذلك السقي بالطرق القديمة انتهى والمعمول به حاليا طريقة التنقيط وهذا سيخفف على العاملين بالزراعة 

٢. تعتمد قطر في بعض مزارعها على قشور جوز الهند  وتستورد منه الآلاف الأطنان بسبب ضعف التربة بينما العراق أرضه غنية العناصر .

ـــــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أبواب اقتصادية/ الزراعة الأمن الغذائي والامن الوطني
مشروع دواجن الديوانية يدعو الكاظمي والغانمي إلى حمايته من "العابثين"
اسعار نفط اوبك تسجل اكثر من 45 دولار
العراق يقرر إرسال أكثر من 13 ألف طن من الحنطة إلى لبنان
النفط يرتفع مع انتعاش طلب الوقود
أسعار صرف الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم
النفط ينخفض بعد تقرير أوبك والمخزونات الأميركية تقدم الدعم
النائب محمد السوداني: العراق معرض إلى انهيار مالي واقتصادي
العراق يعيد "معملاً مخالفاً للضوابط" إلى الأردن
العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لجميع المناطق في ايلول
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك