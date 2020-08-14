العراق يقرر إرسال أكثر من 13 ألف طن من الحنطة إلى لبنان

قرر مجلس الوزراء، الجمعة، إرسال أكثر من 13 ألف طن من الحنطة إلى لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس حيدر مجيد قوله، إن "مجلس الوزراء وافق على دعم الجمهورية اللبنانية بمنتج زيت الغاز والحنطة والأدوية والمستلزمات الصحية"،.

وأضاف مجيد أن "مجلس الوزراء نص على تحمل وزارة النفط تكاليف إرسال 100 صهريج من زيت الغاز، أي ما يعادل 3600 متر مكعب من هذه المادة".

وأضاف أن "المجلس وافق على قيام وزارة التجارة بإرسال 13300 طن من الحنطة، مساعدات للشعب اللبناني الشقيق، كما وافق على إرسال الأدوية والمستلزمات الصحية من وزارة الصحة العراقية لتقديم الدعم الطبي جراء نكبة انفجار مرفأ بيروت، بواقع 20 طناً".