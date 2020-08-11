الصفحة الاقتصادية

العراق يخفض سعر خام البصرة الخفيف لجميع المناطق في ايلول


 

 

أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الثلاثاء، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لشحنات شهر أيلول المقبل المتجهة إلى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف المتجه لآسيا عند علاوة 1.50 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخامي عمان/دبي بانخفاض 60 سنتا عن الشهر السابق.بحسب رويترز

وخفضت الشركة الأسعار إلى الولايات المتحدة بمقدار عشرة سنتات إلى 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.

كما خفضتها بحدة إلى أوروبا، بمقدار دولارين للبرميل، إلى 0.40 دولار دون سعر برنت المؤرخ.

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