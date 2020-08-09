شعبة زراعة منطقة عون في كربلاء تعلن انتاج 3 ملايين بيضة شهريا

اعلنت شعبة زراعة منطقة عون في كربلاء المقدسة، الاحد، عن انتاج اكثر من 3 مليون من بيض المائدة شهريا.

وقال مدير الشعبة مهدي الجنابي في تصريح صحفي ان “الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة منطقة عون تضم ثلاثة مشاريع عملاقة لانتاج بيض المائدة تتمثل في مشروع شركة المسيب والتي انتجت 2 مليون بيضة وشركة درة كربلاء 600 الف وشركة در كربلاء 450 الف بيضة شهريا”.

واضاف الجنابي ان “الشعب التابعة لمديرية زراعة كربلاء تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المنتوج الوطني من خلال إيلاء الاهتمام الواسع بالثروة الحيوانية سواء في بيض المائدة او الدواجن وغيرها”.