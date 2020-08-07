الصفحة الاقتصادية

العراق يتعهد بتعميق تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر


قال العراق، اليوم الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في كل من أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، تعويضا عن ارتفاع مستوى إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في بيان مشترك مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن خفض إنتاج العراق سيضاف إلى 850 ألف برميل يوميا التزم بالفعل بحجبها في أغسطس وسبتمبر بموجب اتفاق أوبك+.

وسيصل إجمالي خفض إنتاج العراق في أغسطس وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل يوميا في كل شهر.

وقال البيان المشترك: "سيمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها".

وشدد الوزيران على التزامهما التام باتفاق أوبك+ لتقليص إنتاج النفط. وأكد عبد الجبار التزام العراق بالاتفاق، مضيفا أنه سيصل إلى الامتثال الكامل في أوائل أغسطس.

ناقش الوزيران في مكالمة هاتفية أحدث التطورات في أسواق النفط واستمرار تعافي الطلب العالمي والتقدم صوب تنفيذ اتفاق أوبك+.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، شرعوا في خض غير مسبوق للمعروض في مايو/ أيار لتعزيز أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

ووافق العراق على خفض إنتاجه 1.06 مليون برميل يوميا.

وقال الوزيران السعودي والعراقي إن الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك+ ستحسن استقرار أسواق النفط العالمية وتعجل باستعادة التوازن وتبعث بإشارات إيجابية إلى الأسواق، حسبما ذكر البيان.

زاد إنتاج أوبك النفطي أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين تخفيضات طوعية إضافية فوق المنصوص عليها في الاتفاق بقيادة أوبك، في حين أحرز أعضاء آخرون تقدما محدودا على صعيد الالتزام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يتعهد بتعميق تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر
المالية النيابية تطرح "أربعة أسس" لتجاوز ضرر تذبذب أسعار النفط
الكشف عن سعر جرعة لقاح كورونا للفرد الواحد
أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض للمخزونات الأميركية وبرنت يقترب من 45 دولاراً
الذهب يبلغ أعلى سعر في التأريخ
الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ٢ 
الصين توجه ضربة للدولار في لحظة ضعفه 
إيران تعلن تصدير قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق
الجمارك: إعادة إصدار معمل اسفلت إلى قطر مخالف لشروط الاستيراد
الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ١
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك