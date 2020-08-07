العراق يتعهد بتعميق تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر

قال العراق، اليوم الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في كل من أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، تعويضا عن ارتفاع مستوى إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في بيان مشترك مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن خفض إنتاج العراق سيضاف إلى 850 ألف برميل يوميا التزم بالفعل بحجبها في أغسطس وسبتمبر بموجب اتفاق أوبك+.

وسيصل إجمالي خفض إنتاج العراق في أغسطس وسبتمبر إلى 1.25 مليون برميل يوميا في كل شهر.

وقال البيان المشترك: "سيمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها".

وشدد الوزيران على التزامهما التام باتفاق أوبك+ لتقليص إنتاج النفط. وأكد عبد الجبار التزام العراق بالاتفاق، مضيفا أنه سيصل إلى الامتثال الكامل في أوائل أغسطس.

ناقش الوزيران في مكالمة هاتفية أحدث التطورات في أسواق النفط واستمرار تعافي الطلب العالمي والتقدم صوب تنفيذ اتفاق أوبك+.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، شرعوا في خض غير مسبوق للمعروض في مايو/ أيار لتعزيز أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

ووافق العراق على خفض إنتاجه 1.06 مليون برميل يوميا.

وقال الوزيران السعودي والعراقي إن الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك+ ستحسن استقرار أسواق النفط العالمية وتعجل باستعادة التوازن وتبعث بإشارات إيجابية إلى الأسواق، حسبما ذكر البيان.

زاد إنتاج أوبك النفطي أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز مع إنهاء السعودية وأعضاء خليجيين آخرين تخفيضات طوعية إضافية فوق المنصوص عليها في الاتفاق بقيادة أوبك، في حين أحرز أعضاء آخرون تقدما محدودا على صعيد الالتزام.