الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تطرح "أربعة أسس" لتجاوز ضرر تذبذب أسعار النفط


أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، أن لجنته طرحت "أربعة أسس" على الحكومة لتجاوز الضرر الحاصل جراء تذبذب أسعار النفط عالميا وتقوية الاقتصاد الداخلي.

وقال كوجر في حديث صحفي، إن "اللجنة المالية طرحت أربعة أسس رئيسية لتجاوز مشكلة تراجع أسعار النفط عالميا"،

مبينا أن "الأساس الأول هو إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وهذه النقطة محتواها من خلال إعادة هيكلة موازنة الدولة وهيكلة وزارات (التخطيط - التجارة - الصناعة - المالية) وإعادة رسم الأهداف الاقتصادية للدولة".

وأضاف كوجر، أن "العراق لديه أبواب كثيرة للموارد وتم تشخيص 44 مورداً رئيسياً وبعضها تعتاش عليها دولة بأكملها كالسياحة والنفط والمنافذ الحدودية وينبغي على الحكومة أن تعمل على جردها كي تذهب أموالها إلى خزينة البلد وليس إلى جيوب الفاسدين مع العمل على تعظيم تلك الموارد".

وأشار إلى أن "الأساس الثالث يكون من خلال قيام الحكومة بالتنسيق مع البرلمان على غلق منافذ الهدر في الموازنة وصرفيات الدولة، أما الأساس الرابع فهو ضرورة بناء الدولة على عدة موارد وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين من الخارج".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تطرح "أربعة أسس" لتجاوز ضرر تذبذب أسعار النفط
الكشف عن سعر جرعة لقاح كورونا للفرد الواحد
أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض للمخزونات الأميركية وبرنت يقترب من 45 دولاراً
الذهب يبلغ أعلى سعر في التأريخ
الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ٢ 
الصين توجه ضربة للدولار في لحظة ضعفه 
إيران تعلن تصدير قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق
الجمارك: إعادة إصدار معمل اسفلت إلى قطر مخالف لشروط الاستيراد
الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ١
رئيس الجمعيات الفلاحية : كردستان ادخلت 270 شاحنة بيض اوكراني زورت ماركتها لضرب المنافذ الجنوبية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك