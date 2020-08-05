الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض للمخزونات الأميركية وبرنت يقترب من 45 دولاراً


ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات المخزون انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط الخام الأميركية، فيما يقترب برنت من سعر 45 دولاراً .

وصعد خام برنت 44 سنتاً أو ما يعادل 0.99 بالمئة إلى 44.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 11 بتوقيت بغداد. وارتفع العقد 0.6 بالمئة يوم الثلاثاء لأعلى مستوى إغلاق منذ السادس من آذار.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو ما يوازي 0.48 بالمئة إلى 42.17 دولار للبرميل. وأنهى العقد تعاملات يوم الثلاثاء مرتفعا 1.7 بالمئة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر تموز.

وبحسب بيانات من معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول أغسطس آب إلى 520 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ثلاثة ملايين برميل.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

لكن حالات الإصابة بفايروس كورونا تواصل الارتفاع عالميا. وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد الوفيات ما يزيد عن ألف حالة يوميا، بينما اضطرت عشرات الولايات لتعليق خططها لإعادة فتح اقتصاداتها أو التراجع عن تلك الخطط.

 

كما أظهرت بيانات المصانع الأميركية هذا الأسبوع تحسنا في الطلبيات، وهو ما يراه بعض المحللين على أنه يوفر تخفيفا للقلق بشأن المخاطر التي تواجه أي انتعاش.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار النفط ترتفع في ظل انخفاض للمخزونات الأميركية وبرنت يقترب من 45 دولاراً
الذهب يبلغ أعلى سعر في التأريخ
الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ٢ 
الصين توجه ضربة للدولار في لحظة ضعفه 
إيران تعلن تصدير قرابة 19 ألف طن من السلع غير النفطية إلى العراق
الجمارك: إعادة إصدار معمل اسفلت إلى قطر مخالف لشروط الاستيراد
الاستثمار في العراق .. وخفايا الانحدار ج ١
رئيس الجمعيات الفلاحية : كردستان ادخلت 270 شاحنة بيض اوكراني زورت ماركتها لضرب المنافذ الجنوبية
النفط يتراجع بسبب تخمة المعروض وزيادة إنتاج أوبك+
خبير اقتصادي يكشف "هدراً" في الجمارك بقيمة 700 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك